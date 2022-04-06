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Dev derbi öncesi Galatasaray'da prim şoku: Yıllar sonda bir ilk

Dev derbi öncesi Galatasaray'da prim şoku: Yıllar sonda bir ilk

Galatasaray'da tüm gözler hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrilirken başkanlık seçimi nedeniyle yıllar sonra ilk defa oyunculara prim verilmeyeceği iddia edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi sarı-kırmızılı futbolcuları yıkan bir haber geldi. Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesi, futbolcuları da vurdu...

TÜM ÖDEMELER DURDURULDU

30 Nisan'a kadar yapılacak ödemelerin durdurulmasının ardından Fenerbahçe maçının uzun yıllardan sonra ilk kez primsiz geçeceği belli olmuş oldu. Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe derbisine özel prim de koyulmayacak. Dev maçın önemini bilen teknik direktör Domenec Torrent ise cumartesi akşamı takımını Florya'da kampa alacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU SIKINTISI

Derbi öncesi oynanan maçta sakatlık geçiren genç yıldız için Florya'da büyük çaba harcanıyor. Kerem'i maça yetiştirmek için yoğun çalışan Galatasaray teknik heyeti futbolcuyu hazırlamaya çalışıyor. Kerem'in de bu maçta oynamak için fedakarlık yapacağı da gelen haberler arasında.

 

Etiketler Galatasaray prim galatasaray
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