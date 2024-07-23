Dev kulüp iflas bayrağını çekti: Kapanmanın eşiğindeler
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Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux'nun finansal borçları sebebiyle amatör kümeye düşürülmesi ya da kapatılması gündemde.
Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux, oldukça zorlu günler yaşıyor. Finansal borçlar sebebiyle satışa çıkarılan kulübün satışının iptal olması sebebiyle Fransız ekibi kabus gibi bir senaryo yaşamaya başladı.
L'Equipe'in haberine göre; kulübün satışının 48 saat içinde gerçekleşmemesi durumunda Bordeaux'nun amatör kümeye düşürülmesi veya tamamen kapatılması gibi iki seçenek bulunuyor.
Gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan Bordeaux efsanesi Alaine Giresse, "Üzücü, hayal kırıklığı, hayal edilemez. Her şey... Bir kulübün inişleri ve çıkışları olabilir. Biz düşmemek için oynadık. Ama şimdi, bunun ötesine geçtik. Çok ama çok dipteyiz. Bunun bu kulübün başına gelebileceğini düşünmemiştim. Kaçınılmaz olarak kötü seçimlerden oluşan bir döngü vardı ve geldiğimiz nokta bu. Her açıdan hatalıyız." ifadelerini kullandı.
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