Diagne - Mitroglou ikilisinden 49 dakikada 1 gol

Ligin 30. haftasında Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray, Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada lider olma fırsatını elinin tersiyle iterken, Diagne - Mitroglou ikilisi aynı anda sahada kaldığı dakikalarda ise yine skor üretmekte zorlandı. Sarı kırmızılı takımın devre arasında kadrosuna kattığı iki golcünün performansı geldikleri günden bu yana eleştiriye maruz kalırken, Fatih Terim'in oyunun skor anlamında sıkıştığı dakikalarda bu ikiliye başvurması ise sonuç vermedi.

49 DAKİKADA 1 GOL

Galatasaray'ın forvet ikilisi, geldikleri günden bu yana sahada 49 dakika birlikte kalırken, bu süreçte Diagne 1 gol üretti, Mitroglou ise gol atamadı. İkili ilk kez Kasımpaşa'ya karşı birlikte forma giyerken, bu mücadelede Diagne 90 dakika sahada kalırken, Mitroglou ise 80'inci dakikada oyuna dahil oldu. Galatasaray bu dakikalarda sessiz kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında teknik direktör Fatih Terim bu kez ilk 11'de Mitroglou'na fırsat verirken, Diagne ise 69'uncu dakikada oyuna girdi. Mitroglou 76'ncı dakikada oyundan alınırken, Galatasaray bu 7 dakikalık bölümde gol bulamadı.

TEK GOL ANTALYASPOR'A KARŞI GELDİ

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı müsabakada Diagne 90 dakika sahada kaldı, Mitroglou ise 79'uncu dakikada oyuna dahil oldu. Diagne, Antalyaspor ağlarını sarsarak bu ikilinin birlikte sahadayken ilk kaydettikleri golü atmayı başardı. Fenerbahçe derbisinde 1-1'lik eşitlik sürerken, teknik direktör Fatih Terim bir kez daha bu ikiliyi yan yana denedi. Diagne 90 dakika sahada kaldı, Mitroglou ise 84'üncü dakikada oyuna girdi.

Bu ikilinin birlikte oynadığı 6 dakikalık bölümde Galatasaray golü bulamadı. Fatih Terim bu ikiliyi son olarak Atiker Konyaspor'a karşı denedi. Diagne yine 90 dakika sahada kalırken, Mitroglou 75'inci dakikada oyuna dahil oldu. İkili 15 dakika birlikte sahada kalırken, 0-0'lık eşitliği bozacak gol gelmedi.



