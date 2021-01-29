Diagne, resmen West Bromwich Albion'da

Galatasaray, Senagelli golcü Mbaye Diagne'nin Premier League takımı West Bromwich Albion'a kiralandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, şirketimize net 1 milyon 400 bin sterlin geçici transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

West Bromwich Albion'a transfer olan Mbaye Diagne, Galatasaray için veda mesajı yayımladı.



Instagram hesabından uçağa binerken fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki oyuncu "Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.