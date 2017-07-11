Diego Costa kadro dışı bırakıldı

İngiliz basınında yer alan habere göre; teknik direktör Antonio Conte'nin yeni sezonda takımda düşünmediği Costa, takımının bugün yaptığı idmanda yer almadı.

Chelsea yönetiminin, Diego Costa'ya geleceği hakkındaki belirsizliği çözmesi için 17 Temmuz'da başlayacak olan Asya turuna kadar süre verdiği kaydedildi. Costa'nın bu nedenle idmana çıkmadığı, kadro dışı bırakılma gibi bir durum olmadığının altı çizildi. Chelsea Kulübü de Costa'ya fazladan izin verildiğini açıkladı.

Öte yandan 6 aylık transfer yasağı olmasına rağmen eski oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Atletico'nun Chelsea'ye 26 milyon pound önerdiği ve bu teklifin reddedildiği kaydedildi. İki takım arasındaki görüşmelerin ise bu hafta devam edeceği vurgulandı.