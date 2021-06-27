  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Diego Costa'dan Beşiktaş açıklaması

Diego Costa'dan Beşiktaş açıklaması

Diego Costa'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın radarındaki Diego Costa, geleceği hakkında acele etmeyeceğini ve kararı haftaya vereceğini söyledi.

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlamasının ardından Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran siyah-beyazlı takım, kadrosuna yeni bir golcü kazandırmak için düğmeye basmıştı.

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'le yollarını ayıran Diego Costa ile de ilgilenen Beşiktaş yönetimi, 32 yaşındaki golcünün transferi için girişimlerde bulunuyordu.

Diego Costa, Brezilya basınından UOL Esports'a konuşurken, transferi için acele etmeyeceğini ve gelen teklifleri iyi değerlendireceğini söyledi.


Diego Costa, "Önümüzdeki haftalarda hangi takıma gideceğimi size açıklayacağım" diye konuştu.

Brezilya asıllı İspanyol oyuncu geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 7 maçta 2 gol kaydetmişti.

Etiketler Beşiktaş diego costa beşiktaş açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor Nagihan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafı
Ankara'da polis kontrol noktasına saldırı!
Evleniyorlar derken... Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinden ayrıldı mı?
Uzmanlar açıkladı: Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı yaptırabilir mi?
Dikkat: Meteoroloji'den o bölgeler için sağanak uyarısı
Haziran ayında fiyatlar arttı: İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller
Beş aylık hamile Bengü tekne tatilinde görüntülendi
Show TV'den istifa eden Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
Yargıtay'dan emsal karar: 'Yüksek yerde tanıdığım var’ diyen yandı
Tanesi 5 lira: Devlet getirene 2.5 milyon lira ödeyecek