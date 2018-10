Direktörü Cocu: Kendimi kulübe adadım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, "Kendimi şu an kulübe adadım. Her gün Comolli ve Ali Koç ile görüşmelerimiz oluyor. Başkanımızın günden güne değişmeyen uzun vadeli bir vizyonu var." dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Hollanda basınına Türkiye'deki kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Phillip Cocu, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu da değerlendirdi.

Yeni oyuncuların, Süper Lig'i tanıması gerektiğini söyleyen Cocu ''Kulübün mali durumundan dolayı transfer politikamız farklı bir şekilde oldu. Belli bir sayıyı geçmemeliydik. Aldığımız oyuncuların Türkiye Ligini tanıması gerekiyor. Bu da biraz zaman alacak'' dedi.

"KENDİMİ KULÜBE ADADIM"

Ali Koç ve Comolli ile hemen hemen her gün görüştüğünü de söyleyen Hollandalı teknik adam ''Her açıdan artık çok farklı bir dünyada yaşıyorum. Kendimi şu an kulübe adadım. Her gün Comolli ve Ali Koç ile görüşmelerimiz oluyor. Farklı bir yapıya alışmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe, Türkiye'de kültürel bir değişime gitmek isteyen ilk kulüp. Başkanımızın günden güne değişmeyen uzun vadeli bir vizyonu var'' ifadelerini kullandı.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUM HAYAL KIRIKLIĞI"

Fenerbahçe'de şu anki pozisyonlarının hayal kırıklığı olduğunu da söyleyen Cocu ''Şu an içinde bulunduğumuz pozisyon Fenerbahçe gibi bir kulüp için kabul edilemez. Geçiş dönemine rağmen en iyisini yapmalıyız. Zor bir durumdayız, takımımız şu an istikrarsız. Burada takıma inanmak önemli bir rol oynayacak. Yapılan eleştirileri anlıyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve sonuçlar hayal kırıklığı yaratıyor. Böyle dönemlerde de taraftarların eleştirileri olabiliyor'' şeklinde konuştu.

Hollanda basınında kendisi için yapılan eleştirilere de yanıt veren Cocu, ''Kendimi yeni bir projeye adadım. Bu deneyimin sorunlar olmadan gerçekleşmeyeceğini ben de biliyorum. Kulübün içerisindeki mali durum da bu meydan okumayı daha da zorlaştırıyor'' dedi.

''BİR DAHA OYNAMAYACAK ANLAMINA GELMİYOR''

Kadro dışı kalan Volkan hakkında da konuşan Cocu ''Volkan'ın kulüp için önemini, kendini bu kulübe adamış birisi olduğunu biliyorum. Ama Volkan bir hata yaptı. Bu bir daha asla oynamayacağı anlamına gelmiyor'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile ilgili Cocu son olarak da ''Kariyerimde hiçbir zaman en kolay yoldan gitmedim. Futbolcuyken de böyleydi, şimdi de... Türkiye'yi hiçbir şekilde Hollanda ile kıyaslayamazsınız. Fenerbahçe'deki kariyerim nasıl biterse bitsin bu benim için zenginleştirici bir deneyim olacak'' ifadelerini kullandı.