Dirk Kuyt futbolu bıraktı

Feyenoord'la şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki Dirk Kuyt, futbolu bıraktığını açıkladı.

"Kararımı hislerimle verdim"

Fenerbahçe'de 3 sezon forma giyen ve attığı gollerin yanı sıra enerjisiyle "Duracell" lakabını alan Kuyt, yaptığı açıklamada "Karar vermek kolay olmadı ama futbolu bırakmak için en doğru andı. Kariyerimdeki tüm kararları hislerimle verdim. Bugün de böyle yaptım" diye konuştu.

Feyenoord Direktörü Geel, Kuyt'ın önümüzdeki sezondan itibaren teknik kadroda yer alacağını duyurdu.

728 maçta 281 gol, 143 asist

Kariyerine birçok başarıyı sığdıran Kuyt, 728 maçta 281 gol, 143 asistlik müthiş bir performans sergiledi.