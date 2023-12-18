Döndü dönecek derken... Arda Güler için tarih belli oldu

Real Madrid'de üst üste 3 kez sakatlanan Arda Güler'in yeni yılda sahalara dönmesi bekleniyor.

4-1 kazandıkları Villarreal maçının ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yeni yıl tatili sonrasında takıma katılacağını söyledi.

Takımdaki sakat futbolculara değinen Ancelotti, Arda Güler hakkında da konuştu. Ancelotti, "Arda Güler Noel'den sonra hazır olacak" dedi.

3 OCAK'TA KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

İspanyol devi yılın son maçında 21 Aralık'ta Deportivo Alaves deplasmanına gidecek. Eflatun-beyazlılar, yeni yıla ise 3 Ocak'taki Mallorca maçıyla başlayacak. Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili açıklamasından sonra 18 yaşındaki futbolcunun Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.