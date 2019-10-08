Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan ve ameliyatının iyi geçtiğini aktaran milli futbolcu, şunları kaydetti:

"Öncelikle aileme, hocalarıma, başkanıma, yönetim kurulumuza, yakınlarıma, yanımdan ayrılmayan telefonumu susturmayan dostlarıma, doktorum Sarper Çetinkaya'ya, takım arkadaşlarıma, milli takımımıza ve futbolcu dostlarıma, ülkemizin güzel camialarına, mesaj atan güzel dileklerde bulunan, dua eden taraftarımıza ve sayısız güzel insana ayrı ayrı sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız, beni daha güçlü kılıyorsunuz, tek tek cevap veremediğim için üzgünüm. İnşallah eskisinden daha iyi bir şekilde döneceğim, en azından dönmek için her şeyimi vereceğim. Sizlere bunun için söz veriyorum. 'Sizin hayır sandığınızda şer, şer sandığınız şeyde hayır vardır, Allah bilir, siz bilemezsiniz' kendinize iyi bakın, görüşmek üzere."

