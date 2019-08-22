Düğüm çözülüyor! İşte Falcao'nun açıklanacağı tarih

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Monaco' cephesinden kafa karıştırıcı açıklamaların ardından Fox Sports, Radamel Falcao için özel haber paylaştı.

FALCAO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ TUTKUSU

"CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK"

Fox Sports'un paylaştığı haberde; "Radamel Falcao, Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Kolombiyalı golcünün transferi Cuma günü açıklanacak" ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA FALCAO HAREKETLİLİĞİ

Kolombiya'da Radamel Falcao için sosyal medyada "Kaplanı serbest bırak" anlamına gelen "#SueltenAlTigre" şeklinde hashtag açıldı.

Bu hashtagi başlayan TV sunucusu Andrea Guerrero'nun, Radamel Falcao'nun yakın arkadaşı olduğu ileri sürüldü.

İSPANYOLLARIN İDDİASI: MONACO FALCAO'YA ENGEL OLUYOR

İspanyol basınından Marca Gazetesi'nin haberine göre karar değiştiren Monaco, tarafların anlaşma sağlamasına rağmen Falcao'nun Galatasaray'a transfer olmasına izin vermiyor. Falcao sorunun birkaç gün içinde çözülmesini bekliyor.

Galatasaray'ın teklifini kabul eden Radamel Falcao'nun Monaco'dan ayrılmak istediği vurgulandı. Her iki kulübün de anlaşma sağladığı ancak sonrasındaki süreçte Monaco'nun karar değiştirdiği ifade edildi.

Monaco'nun sözleşme yenilime önerisini geri çeviren Falcao, Fransız kulübünden gelen Galatasaray misillemesi ile hayal kırıklığına uğradı. Falcao'nun yerine yapılacak transferin maliyetini göz önüne alan Monaco, yıldız golcünün gidişine engel olmaya çalışıyor.

MONACO'DAN FALCAO AÇIKLAMASI

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, yeni transferlerin tanıtıldığı basın toplantında, "Wissem Ben Yedder'i transfer ettiğimiz için mutluyuz. Bu sezon iki forvetle oynama düşüncemiz var. Bu nedenle Falcao'yu da tutmak istiyoruz. O çok biri oyuncu. Burada harika iş çıkardı. Biz onunla birlikte Monaco'da bir tarih yazdık. Burada birçok gol attık ve çok iyi bir profesyonel." ifadelerini kullanmıştı.

BEN YEDDER: "FALCAO'NUN KALMASI MUTLU EDER"

Wissem Ben Yedder, "Falcao'nun Monaco'da kalma kararı vermesi beni mutlu eder. Olağanüstü bir oyuncu ve Monaco için çok önemli bir yeri var. Onunla birlikte özel şeyler başarabiliriz. Atacağımız gollerle Monaco'yu tekrar zirveye çıkarabiliriz." dedi.

