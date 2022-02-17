Dünya bu penaltıyı konuşuyor: Kısa sürede 5.5 milyon izlendi

Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen Wesley, kullandığı penaltı vuruşuyla dünya gündemine yerleşti.

Sosyal medya futbola yön vermeye devam ediyor... Twitter'da paylaşılan penaltı vuruşu kısa süre içinde 5.5 milyon kullanıcıya erişmeyi başardı. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Palmeiras'ta forma giyen Wesley'in penaltı atışı 5.5 milyon kişi tarafından izlendi. Penaltıyı kaçırmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan Wesley bir bakıma penaltıyı kaçırdığına mutlu oldu. Çünkü Wesley'in bu videosu sosyal medyada viral haline geldi...

JORGINHO'NUN VURUŞUNU TAKLİT ETMEK İSTERKEN...

Chelsea'nin tecrübeli orta sahası Jorginho ile özdeşleşen penaltı vuruşunu taklit etmek isteyen Wesley alay konusu haline geldi. Hakemin düdüğü çalmasından sonra tam 15 saniye boyunca topa gerilerek vuruş yapan Wesley, meşin yuvarlağı kaleciye nişanladı. Bu olay sonrasında dalga konusu olan Wesley sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.



5.5 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Wesley'in bu penaltı vuruşu kısa süre içinde 5.5 milyon kişi tarafından tıklanarak rekora doğru koştu. Penaltıyı kaçırdığına bir bakıma mutlu olan Wesley, dünyanın her bir yanında istemeden de olsa reklamını yapmış oldu.