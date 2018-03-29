Dünya Kupası öncesi Rusya’ya soruşturma şoku !

2018 Dünya Kupası’na sayılı günler kala turnuvaya ev sahipliği yapacak Rusya’da futbolseverleri endişelendiren bir gelişme yaşandı..

Saint Petersburg’daki hazırlık maçında Fransa’yı konuk eden Rusya’nın taraftarları, Fransız futbolculara karşılaşma boyunca ırkçı söylemlerde bulundu.

BeinSports’un haberine göre; özellikle Kante’nin taç çizgisine yakın oynadığı bölümlerde hakaretlerini yoğunlaştıran Rus taraftarların bu tutumunun ardından, FIFA yaptığı açıklamayla disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

Fransa Spor Bakanı da yaptığı açıklamayla, futbol sahalarında böyle davranışların yeri olmadığını ve futbol camiasının yaklaşan Dünya Kupası öncesinde bu probleme karşı bir tedbir alması gerektiğini söyledi.