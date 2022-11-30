Dünya Kupası topları şarja takılıyor: İşte topların şarj edilmesinin nedeni...

Katar’daki Dünya Kupası’nda kullanılan “Al Rihla” isimli futbol toplarının şarj edilme görüntüsü büyük ilgi çekti.

Katar’daki Dünya Kupası’nda kullanılan “Al Rihla” isimli futbol topları, o kadar yüksek teknolojiye sahip ki, sadece havayla doldurulmaları yetmiyor, aynı zamanda şarj edilmeleri gerekiyor.

Adidas tarafından üretilen, adını Arapça ‘yolculuk’ kelimesinden alan topun içinde hız ve yön gibi verileri ölçen bir sensör bulunuyor ve VAR tarafından top takibi ve ofsayt tespitinde kullanılıyor. Sosyal medyada yayınlana nbir fotoğraf, maçtan önce tıpkı akıllı telefon gibi futbol toplarının da prize takılarak şarj edildiğini gözler önüne serdi.

Artık futbol topları, sadece hava basıldıktan sonra oynanan günlerden çok uzak. Topun içindeki sensör, Adidas’ın altı saatlik aktif kullanım veya kullanılmadığında 18 güne kadar sürebileceğini açıkladığı küçük bir pille çalışıyor. Sadece 14 gram ağırlığındaki sensör, gerçek zamanlı olarak top takibi sağlıyor. Sahanın etrafına yerleştirilen kameralar sayesinde, hakemlerin ofsayt ve diğer şüpheli kararları belirlemesine yardımcı oluyor.