2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç takvimi belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’ndaki maçların tarihleri açıklandı.

Turnuvanın açılış karşılaşmasında ev sahibi Meksika, 11 Haziran’da Bonarte Stadyumu’nda Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek. 19 Temmuz’daki final müsabakası ise New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın da Play-Offları geçmesi halinde maçlarının saatleri açıklandı. Ay-yıldızlılar, rakiplerine eleyerek turnuvaya katılması halinde D Grubu’nda yer alacak. İlk maçını 13 Haziran’da TSİ 07.00’de Kanada’daki Vancouver şehrinde Avusturalya ile oynayacak milliler, ikinci maçında 19 Haziran günü TSİ 07.00’de Paraguay ile San Francisco’da karşı karşıya gelecek. Türkiye, grubun son maçında ise 25 Haziran TSİ 05.00’te Los Angeles’te ev sahibi ABD’nin rakibi olacak.

Dünya Kupası D Grubu'ndaki maçların programı şöyle:

12 Haziran 2026

18.00 (TSİ 04.00) ABD - Paraguay / Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)

13 Haziran 2026

21.00 (TSİ 07.00) Avustralya - UEFA Play-Off C Galibi / BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

19 Haziran 2026

15.00 (TSİ 01.00) ABD - Avustralya / Seattle Stadyumu, Seattle (ABD)

21.00 (TSİ 07.00) UEFA Play-Off C Galibi - Paraguay / San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)

25 Haziran 2026

19.00 (TSİ 05.00) UEFA Play-Off C Galibi - ABD / Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)

19.00 (TSİ 05.00) Paraguay - Avustralya / San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)