A Milli Takım'da forma numaraları belli oldu
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın forma numaraları resmi olarak açıklandı. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine dönecek olan Ay-Yıldızlı ekipte Arda Güler 8, Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı giyecek.
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyecek futbolcularımızın sırt numaraları açıklandı.
Açıklanan listede takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu klasikleşen 10 numaralı formayı sırtına geçirirken, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler 8 numarayı, Juventus'un parlayan ismi Kenan Yıldız ise 11 numarayı terletecek.
Oyuncuların belirlenen sırt numaraları şu şekilde:
- 1 - Mert Günok
- 2 - Zeki Çelik
- 3 - Merih Demiral
- 4 - Çağlar Söyüncü
- 5 - Salih Özcan
- 6 - Orkun Kökçü
- 7 - Kerem Aktürkoğlu
- 8 - Arda Güler
- 9 - Deniz Gül
- 10 - Hakan Çalhanoğlu
- 11 - Kenan Yıldız
- 12 - Altay Bayındır
- 13 - Eren Elmalı
- 14 - Abdülkerim Bardakcı
- 15 - Ozan Kabak
- 16 - İsmail Yüksek
- 17 - İrfan Can Kahveci
- 18 - Mert Müldür
- 19 - Yunus Akgün
- 20 - Ferdi Kadıoğlu
- 21 - Barış Alper Yılmaz
- 22 - Kaan Ayhan
- 23 - Uğurcan Çakır
- 24 - Oğuz Aydın
- 25 - Samet Akaydin
- 26 - Can Uzun
Dünya Kupası'nda forma giyecek oyuncularımızın sırt numaraları belli oldu! 👕#BizimÇocuklar'ın forma numaraları. 🇹🇷#BizimÇocuklar🇹🇷 | #FIFAWorldCup | #TürkÖndeTürkİleri pic.twitter.com/xWq1x0lbsM— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 4, 2026
İlk Sınav Avustralya Karşısında
Haber3.com Haber Merkezi
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