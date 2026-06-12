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Dünya Kupası'nda tribünlerden yükselen sesin sırrı çözüldü

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2026 Dünya Kupası açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederken, tribünlerden yükselen 'Matraca' sesi maça damga vurdu. Seyircilerin yayın hatası sandığı bu geleneksel ahşap ritim aleti, 2010'daki efsanevi Vuvuzela'nın etkisini yaratmaya aday gösteriliyor.

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi ülkelerden Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ettiği heyecan verici açılış maçıyla start aldı. Ancak yeşil sahadaki futbol resitalinin yanı sıra, karşılaşma boyunca televizyon yayınlarına yansıyan ilginç bir ses, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Ekran başındaki milyonlarca futbolseverin başlarda bir yayın veya ses hatası sandığı bu yoğun gürültünün kaynağının, Meksika tribünlerinin geleneksel ritim aleti 'Matraca' olduğu ortaya çıktı.

Matraca Nedir?

Meksika futbol kültüründe önemli bir yere sahip olan ve tribünlerde sıkça kullanılan Matraca, kalabalık kitlelerin ritim ve özel efekt oluşturmak için tercih ettiği bir enstrüman olarak biliniyor. Genellikle ahşaptan üretilen bu alet, hızla döndürüldüğünde ortaya çıkardığı yüksek desibelli tıkırtı sesiyle stadyumlarda devasa bir ses duvarı örüyor. Açılış maçında binlerce Meksikalı taraftarın aynı anda Matraca kullanması, stadyum atmosferini bambaşka bir boyuta taşıdı.

2010'un Vuvuzela'sı, 2026'nın Matraca'sı Olacak

Tribünlerden yükselen bu benzersiz ses, spor kulislerinde ve sosyal medya platformlarında nostaljik bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Birçok futbolsever ve spor otoritesi, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda arı vızıltısını andıran sesiyle turnuvanın sembolü haline gelen meşhur Vuvuzela'yı hatırlattı. Görünen o ki, Vuvuzela'nın 2010 yılında yarattığı o unutulmaz ve tartışmalı küresel etkinin bir benzerini, 2026 Dünya Kupası boyunca Meksika'nın ahşap ritim aleti Matraca yaratacak.

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler 2026 dünya kupası meksika güney afrika
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