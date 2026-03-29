  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Dünya Kupası
  5. Kosova - Türkiye maçının hakemi açıklandı

Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile oynayacağı karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile oynayacağı maçın hakem kadrosu açıklandı. Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda 31 Mart Salı günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak olan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.

DHA

Etiketler kosova türkiye Hakem 2026 dünya kupası
