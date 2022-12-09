2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Bugün Hırvatistan-Brezilya ve Hollanda-Arjantin karşılaşmaları oynanacak.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor.

Turnuvadaki ilk çeyrek final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile 6. şampiyonluğunu kovalayan Brezilya, saat 18.00'de, Education City Stadı'nda karşılaşacak.

İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları "Sambacılar", 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Brezilya'nın yıldızı Neymar, 2 gol daha atması halinde efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak 78 golle milli takımın en golcü ismi olacak.

Günün diğer çeyrek final randevusunda ise Hollanda ile Arjantin, saat 22.00'de 88 bin kişilik Lusail Stadı'nda tur mücadelesi verecek.

Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadıkları 5 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi.

HOLLANDA 19 MAÇTIR YENİLMİYOR

Louis van Gaal, Hollanda'nın başına geçtiği Eylül 2021'den bu yana 19 maçtır yenilgi yüzü görmedi. "Portakallar", 14 galibiyet alırken, 5 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Hollanda ile Arjantin, çeyrek final aşamasından itibaren turnuvada üç kez karşılaştı. Fransa 1998'de Hollanda 2-1 kazanarak son 4 takım arasına kalırken, Arjantin 2014 Dünya Kupası yarı finalinde rakibini penaltılarla 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Tarihinde 3 kez finalde kaybeden Hollanda, bunlardan birini Arjantin karşısında yaşadı. 1978 Dünya Kupası finalinde "Portakallar"ı 3-1 yenen "Tangocular", şampiyonluğa uzandı.

Kupaya 36 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen ancak ilk maçta Suudi Arabistan'a 2-1 yenilen Arjantin, kupaya uzanması halinde İspanya'nın ardından bunu başaran ikinci takım olacak.

2010 Güney Afrika'daki ilk maçında İsviçre'ye 1-0 yenilen İspanya, finalde tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

PORTEKİZ-FAS

Elemeler ve turnuvada 12 maçtır yenilmeyerek çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olan Fas, tarihindeki ilk yarı final bileti için Portekiz ile karşılaşacak.

Al Thumama Stadı'nda, 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak ilk maç, saat 18.00'de başlayacak.

Hırvatistan, Belçika ve İspanya gibi üç önemli ülkeye karşı kalesini gole kapatan Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldi. 1986'daki ilk maçı Fas 3-1'lik skorla kazanırken, Rusya 2018'deki grup mücadelesinden ise 4. dakikada Ronaldo'nun attığı golle Portekiz 1-0 galip ayrıldı.

Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası düzeyindeki bir organizasyondaki milli maça 14,5 yıl sonra ilk kez yedek başlamış, İsviçre karşısında tribünlerin de coşkusuyla sonradan oyuna girmişti.

FRANSA-İNGİLTERE

Çeyrek finalin son eşleşmesinde ise son Dünya şampiyonu Fransa ile son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, 10 Aralık Cumartesi günü yarı final bileti için kozlarını paylaşacak.

Turnuvanın ikinci büyük stadı Al Bayt'ta oynanacak mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

9 Aralık Cuma:

18.00 Hırvatistan-Brezilya (Education City)

22.00 Hollanda-Arjantin (Lusail)

10 Aralık Cumartesi:

18.00 Fas-Portekiz (Al Thumama)

22.00 İngiltere-Fransa (Al Bayt)