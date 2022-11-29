Dünya Kupası’nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetecek
2022 Dünya Kupası E Grubu'nda oynanacak olan Kosta Rika - Almanya karşılaşmasını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek.
FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda oynanacak olan Kosta Rika - Almanya karşılaşmasını Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceğini açıkladı. Frappart, Dünya Kupası'nda maç yönetecek olan ilk kadın hakem olacak.
FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu’nda 1 Aralık Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Al Bayt Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan Kosta Rika - Almanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Öte yandan Frappart’ın yardımcılığını kadın hakemler Neuza Back ve Karen Diaz üstlenecek.
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