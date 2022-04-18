Dünyaca ünlü futbolcu trafik kazası geçirdi

Burak Deniz ile barışan Didem Soydan sosyal medyayı sallamaya devam ediyor

210 bin liradan başlıyor: İşte Türkiye'de satılan elektrikli araçlar

AK Partili isimden Erdoğan'ı da AK Partilileri de kızdıracak açıklama

İlber Ortaylı ''ben de mülteciyim'' deyip, Türkiye'deki sığınmacılara isyan etti