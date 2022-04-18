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Dünyaca ünlü futbolcu trafik kazası geçirdi

Dünyaca ünlü futbolcu trafik kazası geçirdi

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Bruno Fernandes, trafik kazası geçirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, trafik kazası geçirdi.

MADDİ HASAR VAR, YARALANAN YOK

İngiltere basınında yer alan haberlerde, sabah antrenmanına gittiği sırada trafik kazası geçiren Portekizli futbolcunun aracında maddi hasar meydana geldiği, kazada yaralanan olmadığı belirtildi.

ANTRENMANA KATILMASI BEKLENİYOR

Bu sezon ligde 9 gole imza atan 27 yaşındaki oyuncunun, günün son antrenmanına katılması bekleniyor.

Manchester United, ligde ertelenen 30. hafta maçında Liverpool'a yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.

Etiketler trafik kaza trafik kazası
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