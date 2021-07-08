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Dünyaca ünlü kulübün başkanı gözaltında

Dünyaca ünlü kulübün başkanı gözaltında

Portekiz Kulübü Benfica'nın başkanı Luis Filipe Vieira kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekârlık yaptığı iddialarıyla gözaltına alındı.

Portekiz Süper Lig ekiplerinden SL Benfica’nın başkanı Luis Filipe Vieira, bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Vieira; dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak, kara para aklamak ve kulübün %25'lik hissesini usülsüz şekilde satmakla suçlanıyor.

STADYUMDA ARAMA YAPILDI

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre, 72 yaşındaki başkan Vieira ve oğlu Tiago Vieira gözaltına alındı. Benfica'nın stadyumu Estadio da Luz, Novo Banco'da aramalar yapıldığı kaydedildi.

Başkan Vieira'nın geceyi gözaltında geçirmesi ve yarın hakim karşısına çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira'nın gözaltına alınmasından dolayı yönetim kurulu üyeleri kulüp binasında acil bir şekilde toplandı. Portekiz basınındaki iddialara göre Benfica kulübünde başkan ve yönetim katında bu durumdan dolayı büyük bir değişim olacağı, birçok ismin görevden ayrılabileceği konuşuluyor.

 

Etiketler Luis Filipe Vieira kara para aklama benfica
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