Dünyanın en pahalı forması belli oldu: İşte fiyatı...
Dünyanın en pahalı futbol forması Arjantin'in efsane yıldızı Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' forması oldu.
Dünyanın en pahalı futbol forması Arjantin'in efsane yıldızı Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' forması oldu.
Diego Maradona'nın İngiltere Milli Takımı'na attığı golde giydiği forma 4 milyon sterlinlik teklifle tarihin en pahalı futbol forması rekorunu kırdı.
Önceki rekor 157 bin 750 Pound ile Pele'nin 1970 Dünya Kupası finalinde giydiği formadaydı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol