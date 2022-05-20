Dursun Özbek: Zor bir süreçten geçeceğiz

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, başkan adayı Metin Öztürk'le adaylığını açıklamıştı. Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanlığı'na listesini iletti.

Galatasaray ’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Dursun Özbek, listesini Divan Başkanlığına teslim etti. Özbek, listeyi teslim ettikten sonra basının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu. Başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, geçtiğimiz günlerde Dursun Özbek'le görüşerek listesine girmeyi kabul etmişti.



İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz, Galatasaray'ın mali bağımsızlığını ve sporda başarı için projelerimiz var. Biz Galatasaraylıyız, bizde sen ben yok sadece Galatasaray var. Biz büyük bir aileyiz.

Geçmişten aldığımız dersler var, liste her şeyi söylüyor. Deneyimlerle gelecek süreçte Galatasaray'ı yöneteceğiz. Erden Timur kardeşim, Sportif A.Ş'de olacak. Kendisi çok deneyimli. Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde en önde hizmet edecek.

Bugün tarihi bir gün. Seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benle beraber yürümeyi kabul eden bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Seçim yarışına giren değerli Eşref kardeşime de başarılar diliyorum.