Dursun Özbek'ten Bruma açıklaması

1905 Galatasaraylı Yönetici İşadamları Derneği'nin (GSYİAD) düzenlediği geleneksel iftar yemeği öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önemli ifadeler kullandı.

"GALATASARAY'IN 12-13 VERİLMEYEN PENALTISI VAR"

Özbek, Aytemiz Alanyaspor maçında verilmeyen penaltı ile ilgili olarak, "Bu konuda daha önce de düşüncelerimi aktardım ve federasyon ceza verdi. Burada ceza alan aslında Türk futbolu. Kaba bir hesap yaptık, Galatasaray'ın 12-13 verilmeyen penaltısı var. Aleyhine çalınan düdükleri, penaltı olmamasına rağmen aleyhine verilen düdükleri de söylemiyorum. Fakat dünkü Aytemiz Alanyaspor maçında ders niteliğinde penaltı pozisyonları vardı. Hangi pozisyonda verilmesi, hangi pozisyonda verilmemesi lazım diye. Peş peşe iki tane penaltı olayı oldu ders niteliğinde. Ben şimdi buradan MHK Başkanı Sayın Yusuf Namoğlu'na sesleniyorum. Allah aşkına çıkın bir şeyler söyleyin bununla ilgili. Olanlar sadece tarihin sayfalarına gömülüyor ve orada bırakılıyor. Konuşma seviyesini belli bir noktada tutmak istiyorum, etkilenmiyor kimse. Seviyeyi biraz yükseltiyorum, bu kez federasyon cezalandırıyor. Bu sezon Galatasaray'ın hakları büyük ölçüde yenilmiştir. Gerek penaltılarla, gerek başka kararlarla etki edilmiştir. Bir hesap yaptığımızda, penaltılar ve hatalı hakem kararları sebebiyle kaybedilen çok fazla puan var. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu gölgelemek maksadıyla konuşmuyorum ama aradaki puan farkına bakıp, bu kararlarla beraber değerlendirdiğinizde pek de fazla fark olmuyor" diye konuştu.

"HAKEM HATALARININ EN AZA İNDİRİLMESİ LAZIM"

Video hakem uygulaması hakkında da konuşan Özbek, "Video hakem uygulaması bir çözüm olabilir. Kulüpler Birliği Vakfı olarak da bu konuda kararımız var. Ama özellikle TFF'ye ve MHK'ya uyarıda bulunmak istiyorum. Bu hakem hatalarının en aza indirilmesi lazım. Kasıt aramamaya çalışıyorum ama peş peşe yapılan hatalar sonrası insan acaba bir kasıt var mı diye düşünmeden edemiyor.

Federasyonun gelecek sezon yapacağı uygulamalarda çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel bir organizasyon futbol. Rakamlar çok yüksek. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde yaklaşık 30 milyon avro sadece ayak bastı olarak alınıyor. Artı gelirler de var. Bu gelirlerden mahrum kaldığınızda, bütçeniz etkileniyor" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİLER"

Beşiktaş'ın şampiyonluğu hak ettiğini dile getiren Özbek, "Beşiktaş iyi futbol oynadı bu sene. Şampiyonluğu da hak ettiler. Benim söylemlerim Beşiktaş'ın şampiyonluğuna gölge düşürmek için değil. Ortada bir vaka var. Hakem hatalarının bitmesi tabii ki mümkün değil. Galatasaray artık hakem hatalarının hedef takımı olmak istemiyor" şeklinde konuştu.

BRUMA'NIN TRANSFERİ İLE İLGİLİ

Bruma'nın Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya Başkan Özbek, "Leipzig'den teklif aldığımızı geçen hafta söylemiştim. Leipzig'in Bruma için teklifi masada duruyor ve konu henüz sonuçlanmış değil.. Görüşmeler devam ediyor. Henüz netice alınmadı ve bu nedenle başka bir şey söylemem mümkün değil. Masada bir görüşme var ve tam neticelenmeden bu soruların cevabı ancak Galatasaray'ın elini zayıflatır" yanıtını verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENEYE EN İYİ GALATASARAY'I OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Gelecek sezon için transfer çalışmaları hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Henüz lig bitmedi ve kadromuzdaki oyuncularla ilgili yorum yapmak doğru olmaz. Önümüzdeki sene için eksiklerimizi tespit ettik. Cenk Ergün, hocamız ve araştırma ekibi tespitleri yapıyorlar. Oldukça geniş bir liste hazırladılar. Bütçemize göre bunları ayıklayarak, önümüzdeki seneye en iyi Galatasaray'ı oluşturmak için çalışıyoruz. Hocanın sunduğu raporun muhtevasında, gelecekler ve gideceklerin hepsi var. Profesyonel takımlarda her sene değişiklikler olur. Senelik performanslar değerlendirilip, eksikler giderilmeye, fazlalıklar da gönderilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak Galatasaray Adası'ndaki imara aykırı olduğu belirtilen yapıların yıkımıyla ilgili bir soru üzerine Özbek, şunları söyledi;

"Ada ile ilgili yorumda bulunmak itemiyorum. Yargıda olan bir konu. Üzücü bir olay yaşandı. Olay yargıda olduğu için açıklama yapmak istemiyorum."