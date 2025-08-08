Dusan Tadic yeni takımına imzayı attı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe'nin eski Sırp oyuncusu Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda ile anlaştı.
Dusan Tadic'in yeni takımı Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda oldu. Al Wahda’nın sosyal medya yapılan açıklamada, "Bekleyiş sona erdi, Tadic Al Wahda’da" ifadesine yer verildi.
Tadic, Fenerbahçe'de iki sezon 99 maça çıkarken, 29 gol ve 35 asistlik bir performans sergiledi.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol