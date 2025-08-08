  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Dusan Tadic yeni takımına imzayı attı

Dusan Tadic yeni takımına imzayı attı

Dusan Tadic yeni takımına imzayı attı
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski Sırp oyuncusu Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda ile anlaştı.

Dusan Tadic'in yeni takımı Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda oldu. Al Wahda’nın sosyal medya yapılan açıklamada, "Bekleyiş sona erdi, Tadic Al Wahda’da" ifadesine yer verildi.

Tadic, Fenerbahçe'de iki sezon 99 maça çıkarken, 29 gol ve 35 asistlik bir performans sergiledi.

İHA

text-ad
Etiketler Fenerbahçe Dusan Tadic birleşik arap emirlikleri al wahda
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu anketin sonuçları olay olacak: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var! Bu anketin sonuçları olay olacak: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var! Orman yolunda ölü bulunan genç kız, ailesi için uzaklaştırma kararı aldırmış Orman yolunda ölü bulunan genç kız, ailesi için uzaklaştırma kararı aldırmış Artık balık etli bir güzel olan Derin Talu ''kilo aldın'' eleştirilerine bu yanıtı verdi Artık balık etli bir güzel olan Derin Talu ''kilo aldın'' eleştirilerine bu yanıtı verdi İzmir'de 5 yıl önce yanan orman küllerinden doğdu İzmir'de 5 yıl önce yanan orman küllerinden doğdu Son seçim anketide zirvedeki fark 4 puana çıktı! Son seçim anketide zirvedeki fark 4 puana çıktı! Adana'da korkutan deprem Adana'da korkutan deprem Baykar'ın yeni üretim üssünü kuracağı şehir belli oldu Baykar'ın yeni üretim üssünü kuracağı şehir belli oldu Diyanet cuma hutbesinde tatil organizasyonlarında Allah'ın hükümlerinin hiçe saydığını ilan etti! Diyanet cuma hutbesinde tatil organizasyonlarında Allah'ın hükümlerinin hiçe saydığını ilan etti! Yok böyle bir dolandırıcılık yöntemi: Binlerce ihale için dava açmışlar! Yok böyle bir dolandırıcılık yöntemi: Binlerce ihale için dava açmışlar! Devletin aracıyla eskort taşındı iddiası olay yarattı Devletin aracıyla eskort taşındı iddiası olay yarattı
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar! Çanakkale'de yangın kabusu: Tahliyeler başladı! Çanakkale'de yangın kabusu: Tahliyeler başladı! Kendisini aldatan eşini dedektif gibi takip edip suçüstü yapan kadın diğer kadına kabusu yaşattı! Kendisini aldatan eşini dedektif gibi takip edip suçüstü yapan kadın diğer kadına kabusu yaşattı! Milyonlarca işçi isyan edecek! Zam pazarlığındaki kriz ortaya çıktı! Milyonlarca işçi isyan edecek! Zam pazarlığındaki kriz ortaya çıktı! Akit yazarından tesettürden başörtüsünü çıkaran ünlü yazar için mide bulandıran ifadeler! Akit yazarından tesettürden başörtüsünü çıkaran ünlü yazar için mide bulandıran ifadeler! Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Karnı burnunda tatil pozları ortalığı karıştırdı Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Karnı burnunda tatil pozları ortalığı karıştırdı Alemin Kıralı'nın Ayben'i Elvin Levinler tatil pozlarıyla Eda Taşpınar'a rakip oldu Alemin Kıralı'nın Ayben'i Elvin Levinler tatil pozlarıyla Eda Taşpınar'a rakip oldu Zincir marketlerdeki o görüntüler bakanlığı harekete geçirdi Zincir marketlerdeki o görüntüler bakanlığı harekete geçirdi Hanım Ağa Çetesi'nin elebaşı yakayı ele verdi Hanım Ağa Çetesi'nin elebaşı yakayı ele verdi Milli Eğitim Bakanlığı 21 okulun ruhsatını iptal etti! Milli Eğitim Bakanlığı 21 okulun ruhsatını iptal etti!