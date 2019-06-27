SON DAKİKA
ONBİNLERCE İSTANBULLU İBB BİNASI ÖNÜNDE - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 27 Haziran 2019 17:35

Edin Visca'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Hiçbir şey bilmiyorum'

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca'nın adı, uzun bir süredir Fenerbahçe ile birlikte anılıyordu. 29 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili olarak ülkesinde yayım yapan bir gazeteye açıklamada...

Edin Visca'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Hiçbir şey bilmiyorum'
A+ A-

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedeflerinden biri olarak gösterilen ancak sonrasında adı gündemden düşen Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'ya sarı-lacivertli takıma transfer olup olmayacağı soruldu.

Singapur'da tatil yapan Bosnalı oyuncu, Fenerbahçe iddiaları sorulunca, "Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Yorucu bir sezonun ardından tatildeyim. Biraz kafamı dinleyeceğim ve sonra ne olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

KESİN KARAR 10 TEMMUZ'DAN SONRA

10 Temmuz'a kadar tatiline devam edecek olan 29 yaşındaki oyuncunun, geleceği ile ilgili kararını sonrasında vereceği bildirildi.

2011'den bu yana Başakşehir forması giyen ve geçen sezon ligde 13 gol ve 14 asistle yıldızlaşan ve asist kralı olan 29 yaşındaki oyuncu, bu yaz ayrılmaya sıcak baktığını açıklamış ancak Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ yıldızını bırakmayacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe , Medipol Başakşehir , Radikalden istifa etti , Bu başlık Galatasaraylıları kızdıracak , Edin Visca
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM