Efsane isimden Loris Karius için şok sözler

İngiliz basınına röportaj veren Lawrenson, Karius'un geçen yıl Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan Real Madrid - Liverpool maçında yediği 2 gol hakkında konuşurken Alman kaleci için çarpıcı sözler kullandı.

İrlandalı eski futbolcu, Karius için "O maçta Liverpool adına en iyi şey, Karius'tan kurtulmak oldu. Onu alabilecek birilerini bulabildiler. Finaldeki o performansı, Liverpool için iyi oldu. Onu alanlar, başka kaleciye ihtiyaçları olduğunu anlamıştı. Karius, finalde o hataları yapmasaydı Liverpool, yeni kaleci transfer edecek miydi emin değilim. O yüzden Karius'un hataları Liverpool için iyi oldu. O maçın gecesinde Karius'a hadi git ve biz de istediğimizi alalım dendi. Bu kadar basit oldu" şeklinde konuştu.