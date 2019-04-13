Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş taraftarından bahsederek sözlerine başlayan İmamoğlu, "Beşiktaş taraftarını izlemek çok keyifli oluyor. Çok heyecan duyduğum statlardan birisi. 90 dakika boyunca hiç durmayan bir tribün ve seyircisi var Beşiktaş’ın. İyi bir maç oldu. Karşılıklı atakların olduğu güzel bir maç izledim. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Futbol seyir olarak güzel, seyircisiyle güzel, centilmenliğiyle güzel. Sahalarda hep güzellikler olsun, dileğim odur. Barış sahalara yansısın. Beşiktaş’ı da tebrik ediyorum. İnşallah derbiye de gideceğim" açıklamalarını yaptı.

Takımların soyunma odasını ziyaret edip etmediği sorulan İmamoğlu, "Orası bende kalsın" diyerek sözlerini tamamladı.

