Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı!

Kayserispor'un Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olduğu mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Adebayor Kayserispor'dan anlaşarak ayrıldığını açıkladı.

İşte Adebayor'un açıklaması;

"Bu, Kayserispor'daki son maçımdı. Buradan ayrılıyorum ama Kayserispor hep kalbimde olacak. Türkiye'deki taraftarlara çok teşekkür ediyorum. 3 yıl burada oynadım ve bana hep iyi davrandılar. Belki uzun bir süre Türkiye'ye gelmem ama ligin en iyi liglerden olacağını söyleyebilirim. Burayı hep iyi anacağım. İyi sonuçlar alamadık, zorlu süreç yaşandı. Bu noktaya nasıl geldik anlatamam. Kulüple güzel bir anlaşmaya vardık ve bu kararı aldık. Kayserispor'a her zaman dua edeceğim. Türkiye'yi terk etmiyorum. Ne zaman ayrılmam gerektiğini iyi bilirim, o gün de geldi"

