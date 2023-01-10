  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Emniyet harekete geçti: Kaçak maç izleyenler yandı

Emniyet harekete geçti: Kaçak maç izleyenler yandı

Emniyet harekete geçti: Kaçak maç izleyenler yandı
Güncelleme:

Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig'in resmi yayıncısı olan Beinsports'un en çok şikayet ettiği konuların başında gelen kaçak yayınlar için yeni bir hamle geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği ve Süper Lig yayıncısı Digiturk, illegal maç yayınlarıyla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ile yeni bir operasyona hazırlanıyor.

KAÇAK MAÇ İZLEYENLERE POLİS BASKINI!

Yapılacak ortak operasyon kapsamında polis, yaklaşık bin haneye uyarı baskını düzenlenecek. İzleyicilere büyük bir soruşturmanın parçası olabilecekleri yönünde uyarılar yapılacak.

Etiketler kaçak yayın maç türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mesut Özil'in yeni adresi herkesi şaşırttı
Fenerbahçe Milli Yıldızın transferini bitirdi
Erdoğan, ''1 kilo süt 10 lira oldu'' diyerek destek isteyen kadına bu yanıtı verdi
Türkiye'nin Kalp Gölü donup, buz pistine dönüştü
Star TV'nin yeni dizisi ''Ömer'' Google'a damgasını vurdu
Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye çok sert ajan yanıtı
Müslüme'nin annesinden kan donduran itiraf: ''Kayınpederim bana tecavüz etti''
Ölmeden mezarını yaptırdı, her gün mezarında yatıyor
Kadın seçmen anketinin sonuçları açıklandı
Meclis'in en genç vekili Rümeysa Kadak'a taciz şoku! Soluğu savcılıkta aldı