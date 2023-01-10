Emniyet harekete geçti: Kaçak maç izleyenler yandı

Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig'in resmi yayıncısı olan Beinsports'un en çok şikayet ettiği konuların başında gelen kaçak yayınlar için yeni bir hamle geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği ve Süper Lig yayıncısı Digiturk, illegal maç yayınlarıyla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ile yeni bir operasyona hazırlanıyor. KAÇAK MAÇ İZLEYENLERE POLİS BASKINI! Yapılacak ortak operasyon kapsamında polis, yaklaşık bin haneye uyarı baskını düzenlenecek. İzleyicilere büyük bir soruşturmanın parçası olabilecekleri yönünde uyarılar yapılacak.