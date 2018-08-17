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  4. 17 Ağustos 2018 16:21

Emre Akbaba Galatasaray’da !

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de devreye girdiği milli futbolcu Emre Akbaba için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

Emre Akbaba Galatasaray’da !
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beIN SPORTS’un haberine göre, Aytemiz Alanyaspor’un yıldız ismi Emre Akbaba’nın Galatasaray’a transferi tamamlandı. Galatasaray Emre Akbaba için 4 milyon euro bonservis ödeyecek.

Galatasaray’da oynamak istediğini defalarca dile getiren Emre Akbaba transferinin akşam saatlerinden resmen açıklanması bekleniyor.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak “Sponsorlarımızdan bir tanesi, transferle ilgili bize sponsor olacak. 1-2 saat içerisinde sizlere sevindirici haberler vereceğiz” açıklaması yapmıştı.

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DETAYLAR BİRAZDAN…

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