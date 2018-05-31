  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 31 Mayıs 2018 17:29

Emre Akbaba'nın menajeri bombayı patlattı !

Süper Lig'in devlerinin kıskacında olan Emre Akbaba'nın menajeri, "İstanbul takımlarından yoğun bir ilgi var ancak şu ana kadar hiçbir takımla anlaşmadık." dedi.

Emre Akbaba'nın menajeri bombayı patlattı !
A+ A-

Alanyaspor'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen gurbetçi futbolcu için İstanbul'daki 3 büyük takımın temasları yoğunlaştı.

Kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi olan orta oyuncusunun menajeri Aydın Doğanay gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

 Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Doğanay, "İstanbul takımlarından yoğun bir ilgi var; ancak şu ana kadar hiçbir takımla anlaşmadık. Emre milli takımda; konunun netleşmesi için biraz daha süreye ihtiyacımız var. Şu ana kadar hiçbir takımla anlaşmadık; hiç kimseye söz vermedik" dedi.

Emre Akbaba'yla İstanbul'daki 3 büyük takım yanısıra, Başakşehir de ilgileniyor.

menajer , alanyaspor , emre akbaba
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM