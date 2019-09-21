Emre Belözoğlu: 13-14 gündür düz koşu bile yapmadım

Dün hayatını kaybeden Neslican Tay'ı anarak sözlerine başlayan Emre, "Hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta her şeyi kaybedebilirsiniz ama rengi ne olursa olsun bütün insanlığa mücadelenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu gösterdi. Herkese önemli duruşun ne olduğunu gösterdi. Mekanı cennet olsun" dedi.

13-14 gündür düz koşu dahi yapmadığını söyleyen Belözoğlu, "Dün sadece yarım saat takımla çalışabildim. 13-14 gün düz koşu bile yapmadım. Kazanmak önemliydi. Şampiyonluk bu tür maçlardan geliyor. Önümüzdeki hafta derbinin olduğunu da düşünürsek bu 3 puan çok önemli" şeklinde konuştu.