Emre Belözoğlu, en iyi 125 futbolcu arasında !

Medipol Başakşehir'in 37 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu hakkında çok ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

2004 yılında FIFA'nın 100'üncü yılı kutlamaları vesilesiyle Brezilyalı efsanevi futbolcu Pele'nin hazırladığı gelmiş geçmiş en iyi 125 futbolcuyu içeren listede yer alan Emre, o isimler arasında kariyeri devam eden yalnızca 2 futbolcudan biri konumunda.

Pele tarafından bu onura layık görüldüğünde Inter forması giyen milli futbolcunun dışında listede yer alan 125 isimden futbol oynamaya devam eden tek isimse Juventus'un efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon.

Profesyonel kariyerine Galatasaray'da başlayan milli futbolcu, daha sonrasındaysa sırasıyla Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Medipol Başakşehir formaları giydi.