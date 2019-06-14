Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de

TRTSPOR'un haberine göre; Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir'le sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, sarı lacivertli yöneticilerle kulüp binasında bir araya gelmişti. Yapılan görüşmeler sonucunda 38 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce 2008-2012 ve 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu, sarı lacivertlilerle 2 Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası zaferi yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'le 24 lig maçına çıkan milli futbolcu, 1 gole imza attı.

