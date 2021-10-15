Emre Belözoğlu galibiyetle başladı: Başakşehir 3-2 Beşiktaş

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın başındaki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı ve ligdeki galibiyet sayısını 3'e çıkardı.

Ev sahibi ekip, 41. dakikada Okaka ile öne geçerken yanıt 59. dakikada Alex Teixeira'dan geldi.

Başakşehir, 83. dakikada bir kez daha Okaka ile avantajı ele geçirdi. Gulbrandsen 85. dakikada farkı 2'ye çıkarırken son sözü 90+1. dakikada Batshuayi söyledi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir'in puanı 9 oldu. Siyah-beyazlılar ise 17 puanda kaldı.

11 MAÇTA 7 GALİBİYET

Emre Belözoğlu, İstanbul ekibindeki ilk maçında 3 puan sevinci yaşadı. Belözoğlu, geçen sezon Fenerbahçe'de başlayan teknik adam kariyerinde 11 maçta 7 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.