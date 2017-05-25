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  4. 25 Mayıs 2017 13:20

Emre Belözoğlu ifade veriyor !

Ozan Tufan'ın da ifadesine başvuran İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın başlattığı yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik operasyon kapsamında şimdi de Emre Belözoğlu ifade veriyor.

Emre Belözoğlu ifade veriyor !
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlatılan operasyon genişletildi. Komutanlık yurda kaçak yollarla sokulan lüks araçları satın alan kişilerin tek tek ifadesine başvuruyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ünlü futbolcu Emre Belözoğlu'nun ifadesinin alındığı öğrenildi.

Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine davet edilen Belözoğlu, öğlen saatlerinde geldiği Jandarma'da ifade veriyor.

Tayfur Havutçu ve Volkan da ifade verecek

Sabah'ta yer alan habere göre; İlerleyen saatlerde ise ünlü teknik direktör Tayfur Havutçu ile Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'in de ifade vereceği belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte belge ve kaçak yollarla yurda lüks araç sokan bir çeteye yönelik operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın da ifadesine başvurulmuş, ünlü futbolcu ifadesi ardından serbest bırakılmıştı.

Emre Belözoğlu , jandarma , kaçakçılık , ifade , gözaltı , otomobil , lüks araba