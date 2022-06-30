  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Emre Belözoğlu transferi açıkladı

Emre Belözoğlu transferi açıkladı

Emre Belözoğlu transferi açıkladı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımın 5. transferini canlı yayında açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında transferi duyurdu. Belözoğlu, Ahmed Touba ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

2020'de Club Brugge'den Waalwijk'e tranfer olan Cezayirli stoper, Hollanda ekibi ile geride kalan sezonda 29 maça çıktı.

Daha önce kadrosuna Lucas Biglia, Patryk Szysz, Alper Karaman ve Franciz Nzaba gibi isimleri katan Başakşehir, Touba ile birlikte yaz transfer dönemindeki 5. transferini yapmış olacak.

Ahmed Touba

Etiketler emre belözoğlu transfer başakşehir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şampiyon bu gece belli oluyor... İşte Survivor All Star'da finale kalan isimler
Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov
Hastanede geçim sıkıntısı intiharı!
Otoyollarda yeni dönem başlıyor: İşte yeni hız sınırları
Motorine yeni indirim!
AK Parti'de ''yasak aşk'' istifası
Erdoğan'ın muhtemel 4 rakibine göre oy oranı... MetroPOLL'ün anketi..
Rektörden mini, yırtmaçlı etek, açık yaka bluz ve tayt yasağı!
Asgari ücret toplantısı başladı! İşte masadaki zam oranı
AK Parti'nin ''torbası''ndan yine af çıktı!