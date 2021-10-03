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Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Aykut Kocaman'la yollarını ayıran Başakşehir, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'nun yeni takımının Medipol Başakşehir olduğunu açıkladı.

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu'na Medipol Başakşehir'de başarılar dilerim. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

 

Etiketler emre emre belözoğlu
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