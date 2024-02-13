Emre Bol'dan olay yaratacak iddia: Tadic ve Kent arasında problemler var

Fenerbahçe'nin puan kaybıyla liderliği kaybetmesinin yankıları devam ederken yorumcu Emre Bol Tadic ve Kent'in arasında ciddi bir problem olduğunu iddia etti.

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirveyi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de alınan bu sonucun yankıları sürerken ünlü yorumcu Emre Bol, YouTube'da yayınlanan Son 45 adlı programda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de bazı isimlerin arasında problem olduğunu öne süren Bol bu isimleri de açıklarken yayın esnasında bir telefon aldı. Emre Bol yaptığı telefon görüşmesinin ardından "Açmak zorundaydım" ifadelerini kullanırken arayan kişinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olduğu iddia edildi.

"DUYDUĞUM BAZI ŞEYLER VAR..."

"Takım içerisinden duyduğumuz bazı şeyler var, bunlar da beni rahatsız ediyor. Bunu muhtemelen Ali bey biliyordur, bilmiyorsa da buralardan söyleyelim de bu işlere bir çözüm bulur, çare bulur. İsmail hoca zaten biliyor bu durumları."

"TADIC İLE KENT ARASINDA PROBLEM VAR"

"Tadic ile Ryan Kent arasında nasıl bir problem var? Araştırın bulun ben burada söylemem ama bu ikilinin çok ciddi bir şekilde problem yaşadığını duyuyorum. Hatta Kent'in 'Balkan grubu' ile bir problem yaşadığını duyuyorum ve bu beni rahatsız ediyor."

AÇIKLAMALARININ ARDINDAN TELEFONU ÇALDI...

Bu konuşmanın ardından canlı yayında bir telefon alan Emre Bol yaptığı telefon görüşmesinde "Başkanım şu anda yayındayım, evet evet ben söyledim, tamamdır kolay gelsin" ifadelerini kullanırken görüşmenin ardından "Bu konuşmanın kimle yapıldığını söyleyemem ama açmak zorundaydım" dedi.

Emre Bol'u arayan kişinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olduğu iddia edildi.