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  4. 10 Aralık 2019 14:52

Emre Bol'dan PSG-Galatasaray maçı öncesi olay çağrı: Allah aşkına 5-6 gol yemeyin

A Spor yorumcusu Emre Bol, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Galatasaray maçı öncesi konuştu. Emre Bol, Galatasaray cephesine seslenerek Allah aşkına 5-6 gol yemeyin! Rezillik çıkmasın dedi.

Emre Bol'dan PSG-Galatasaray maçı öncesi olay çağrı: Allah aşkına 5-6 gol yemeyin
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A Spor yorumcusu Emre Bol, Galatasaray'ın PSG ile deplasmanda yapacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYET, BERABERLİK HEPİMİZİ MUTLU EDER"

Karşılaşma öncesi A Spor'da yayınlanan Artı Futbol'a konuk olan Emre Bol, şunları söyledi:

"Benim Galatasaraylı futbolculardan ve Galatasaray teknik heyetinden bir ricam var. Paris'e gideceksiniz... Çarşamba günü kalbimiz, gönlümüz sizinle... Orada en azında bir galibiyet, bir beraberlik ülke olarak hepimizi mutlu edecektir.

ALLAH AŞKINA 5-6 GOL YEMEYİN!

Allah aşkına 5-6 gol mol yemeyin ya! Hakikaten rezil olduk! 6 tane Real Madrid'den... PSG maçı ürkütücü bir maç. Real Madrid'den daha iyi bir kadrosu var PSG'nin. PSG maçında Galatasaray'a başarılar diliyorum. Artık Türk insanına sıkıntı yaşatmayın. Canınızı dişinize takın ve en azından 2-0 yenilin, fark mark yemeyin ve bizi üzmeyin. Rezillik çıkmasın."

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