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  4. 29 Eylül 2019 07:35

Emre Mor: Daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi

Galatasaray'ın genç oyuncusu Emre Mor, 0-0'lık skorla sonuçlanan Fenerbahçe derbisi sonucu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Emre Mor: Daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi
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Maçı kazanamadıklarını ancak morallerini bozmayarak yollarına devam etmeleri gerektiğini söyleyen Mor, "Bu maçı kazanmalıydık. Tüm stadyumun da bizden beklentisi buydu. Biz daha iyi bir takımız, dolayısıyla kazanmamız gerekirdi. Devam etmeliyiz. Kazanamadık ancak şu anda yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

"PSG ÇOK İYİ BİR TAKIM AMA KAZANMAYA ÇALIŞMALIYIZ"

Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşacakları maçın çok zor olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki oyuncu, "Çok zor bir maç ve çok iyi bir takım. Ancak tabi ki kazanmaya çalışmalıyız. Hiçbir şey imkansız değil" diye konuştu.

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