Emre Mor için G.Saray'a müjdeli haber! Transfer vetosu kalktı

Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a gelen ve ardından İspanya'ya dönen Emre Mor, İspanya'da sağlık kontrolünden geçti.

El Desmarque Vigo muhabiri, sağlık kontrolünden geçen Emre'ye Galatasaray'a transferini sorarken genç futbolcu cevap vermemeyi tercih etti. Galatasaray sorusuna sessiz kalan Emre Mor, soruya sadece küçük bir gülümsemeyle cevap verdi.

İspanyol basını, Emre Mor'un hastaneye giderken oldukça mutsuz olduğunu belirtirken üzerine giydiği montta yazan 'Mind Control' (Beyin yıkama) sözünün bir tranfer mesajı olabileceğini kaydetti.

TRANSFER VETOSU KALKTI

Öte yandan Emre Mor'un menajerlik şirketi WBD Capital, Emre için transfer vetosunu kaldırdıklarını ve transfer olmasında artık önünde bir engel bulunmadığını açıkladı.

Galatasaray, Emre Mor transferini menajerlik şirketinin koyduğu veto nedeniyle tamamlayamıyordu. Menajerlik şirketinden gelen bu açıklamayla birlikte transferin bitirilmesi bekleniyor.