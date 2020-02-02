Emre Mor yılın en iyi transferi

Galatasaray'ın Celta Vigo'dan kiraladığı ve devre arasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a gönderdiği A Milli oyuncu Emre Mor, Komşu'da en iyi transferler arasına girdi.

15 bin kişinin katıldığı ankette 20 yeni transfer oylanırken, Emre Mor sadece AEK'nın Las Palmas'tan aldığı Sergio Araujo'nun gerisinde kaldı. Oyların yüzde 21'lik kısmını alan Emre Mor'u yüzde 24'lük dilim ile geçen Araujo, AEK taraflarları için özel anlam taşıyor.

AEK'da iki sezon oynayan ve Las Palmas'a geri dönen Araujo yeniden kiralanırken, taraftarların sevgilisi olması nedeniyle Emre Mor'u geride bıraktı.

Yunan taraftarlardan ve gazetecilerden büyük övgü alan 22 yaşındaki Emre'nin PAOK ile girilen şampiyonluk yarışında takımın kilit isimlerinden biri olacağına vurgu yapıldı.

Sarı kırmızılılara da büyük beklentilerle gelen ve Fatih Terim ile yeniden yükselişe geçeceğine inanılan Emre Mor, 17 maçta gol ve asist katkısı verememişti.

TRANSFERİ SON ANDA YETİŞTİ

Öte yandan Emre Mor'un transferinin neden son dakikaya kaldığı konusunda bir iddia geldi. Türkiye'den 1 saat geride olan ve transfer süresinin önceki gece 00.00'da sona erdiği Yunanistan'da, Olympiakos transferi 23.54'te resmiyete dökebildi. Transferin son dakikaya kalmasının perde arkasında iki ilginç sebep belirtildi. İddiaya göre, Emre Mor önce Atina uçağını kaçırdı, ardından da uçak rötar yaptı. Resmi işlemleri son anda yetiştirilen Emre Mor transfer penceresinin kapanmasına dakikalar kala Olympiakos'a imza attı

