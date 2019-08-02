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  4. 02 Ağustos 2019 22:44

Emre Mor'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek, Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum dedi.

Emre Mor'dan Galatasaray taraftarına mesaj
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Galatasaray'da yeni transfer Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden seslenerek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Mor, açıklamasında, "Kulübüm Galatasaray ve tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için çok teşekkür ederim, şimdiden sevginizi kalbimde hissediyorum. Hayat, hata yapmaktan, hatayla yüzleşmek için cesarete sahip olmaktan ve bu deneyimlerden elde edilen bilgilerle ileriye adım atmaktan geçer. Bana inandığı ve bu şansı verdiği için Fatih Terim hocama teşekkür ederim. Her şeyimi vereceğime ve sizi gururlandıracağıma söz veriyorum" ifadelerine yer verdi.

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