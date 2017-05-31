Enes Ünal transferi Bursaspor'a yaradı !

Manchester City’den 14 milyon euro’ya Villarreal’e transfer olan 20 yaşındaki futbolcu altyapısından yetiştiği Bursaspor’a da 1,750 bin euro para kazandırdı.

Bursaspor, altyapısından yetişen Enes için yüzde 2,5 yetiştirme bedeli olan 350 bin euro pay alacak.

Yetiştirme bedelinin yanı sıra Bursaspor, Manchester City ile yapılan anlaşma gereği yüzde 10 da satıştan pay alacak. 14 milyon euro’ya Villarreal’e giden genç futbolcu buradan da eski kulübüne 1,4 milyon euro kazandıracak. Toplamda Bursaspor’un kasasına 1,750 bin euro girecek.

2015 yılında City’ye giden genç futbolcu için İngiliz kulübünün yeşil beyazlılara 2 milyon sterlin ödediği tahmin ediliyor.