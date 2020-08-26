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  4. 26 Ağustos 2020 16:17

Enner Valencia Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Transfer bombalarını art arda patlatan Fenerbahçe, son olarak 30 yaşındaki forvet oyuncusu Enner Valencia ile prensip anlaşmasına vardı.

Enner Valencia Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı. Kız kardeşi kaçırıldıktan sonra görüşmelere ara veren Ekvadorlu oyuncu, sarı lacivertlilerin teklifine ‘evet’ dedi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, 30 yaşındaki futbolcu, bu gece İstanbul Havalimanı’nda olacak. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe'ye imza atacak olan Enner Valencia, Topuk Yaylası’ndaki kampa katılmayacak.

Geçen sezon Tigres formasıyla 29 maça çıkan Valencia, 2 kez fileleri sarstı ve 5 asist yaptı. Fenerbahçe, Meksika ekibiyle kontratı biten tecrübeli futbolcu için bonservis ücreti ödemeyecek

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