Erden Timur: VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyoruz

Galatasaray başkan vekili Erden Timur Galatasaray’ıın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmadaki tartışmalı VAR kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ıın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından VAR kararı sonrası tartışmalar sürüyor.

Galatasaray başkan vekili Erden Timur gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

"VAR KAYITLARININ ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

İşte Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Belki de ilk kez bir kulüp, kazandığı maçın ardından sessizliğe bürünmeyip konuşuyor. Usanmadan söyleyeceğiz adalet istiyoruz. Herkes için istiyoruz. Bu maç için de aynı şeyi istiyoruz. Tartışmalı pozisyonla ilgili açıklama bekliyoruz. Biz inceletip değerlendirmesini yapacağız, yayınlatacağız. Yayıncı kuruluşla görüştük. Tamamen objektif bir hakemle de anlaştık. Son aşamaya geldik. Sadece bu pozisyon için değil her tartışmalı pozisyon için açıklama ve VAR kayıtlarının ortaya çıkmasını istiyoruz. Adalet isteyen insanlar şeffaflık ister. Sadece o pozisyon değil bizim için Nelsson'a yapılan penaltı pozisyonu var onun da açıklanmasını istiyoruz."

"3-4 gün önce Beşiktaş maçında da bariz bir hata olmasına rağmen medyanın tamamen bu konuyu köpürtmesi. Bunun bu kadar büyütülmesi insanın aklına başka şeyleri getiriyor."

"Bu sene çok rekabetçi bir lig. Puan puana gidiyor. Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kendi lehimize bir şey istemiyoruz. O pozisyonda ne varsa açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Türk futbolunun büyümesini istiyoruz. 6 büyük ligden birisi olmamız gerekiyor."

"HERKES ADALET ARAYIŞININ DEĞERİNİ ARAYACAK"

"Herkese çağrıda bulunuyorum. Ne olursa olsun çıkalım açıklama isteyelim. Kendimiz kadar başkalarını da düşünmemiz lazım. Bunu kirletince değer kaybediyoruz. Başkası adına düşünelim, samimiyete inanalım. Ben 40 yaşındayım, idealist düşünmekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü Galatasaraylılık böyle bir şey. Bu konuda elimizden geleni yapacağız, herkes görecek."

"Tarihte ilk oldu, yayıncı kuruluş normal programı açarken hakem hatalarına direkt olarak değindi. Normalde böyle olmuyor. Açılışı böyle açmak bariz bir hata ki Beşiktaş maçındaki 10 kişi kalma durumu daha da bariz bir durum. Onlardan bir açıklama bekliyoruz. Yayıncı kuruluş tarafsızlığında şüpheye düşülmemeli. Adil olmalılar, burada adaletli yaklaşım görmüyoruz. Birgün herkes adalet arayışının değerini arayacak. Şampiyonluk yarışında hiçbir şeye, hataya da ihtiyacımız yok."

ALANYASPOR MAÇINDAKİ 'BİZ BU LİGİ BİTİRTMEYİZ' AÇIKLAMASI

"O açıklamadan sonra eşim 'Kendini izledin mi?' diye sordu. Arkadaşlarım 'Ellerin titriyordu' dedi. Kimseyi tehdit etmeyiz. Orada bugün koparılan kıyametin 10'da 1'i kopmadı. Bir sinirle anlık yapılmış bir açıklamaydı"

DERBİ YORUMU

"Galatasaray-Fenerbahçe maçları her zaman keyiflidir. İnşallah öyle olacağına inanıyorum. Davet gelirse gideriz. Benim futbol sohbeti yaptığım kişiler genelde Fenerbahçeli arkadaşlarımdır."

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılılar, Sivas deplasmanında ilk 45 dakikayı 1-0 üstün kapattı. 27. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Berkan Kutlu'nun pasıyla topla buluşan Sacha Boey'in yerden ceza alanı içine çıkardığı topa Dries Mertens, bekletmeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

İkinci yarıda ev sahibi takım beraberlik için ataklarını sıklaştırdı. Sivasspor, aradığı golü 54. dakikada buldu. Ancak VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı sonrasında atılan golü monitörde izleyen hakem Erkan Özdamar, ofsayt olduğunu tespit etti ve gol iptal edildi.

Çalımbay'ın öğrencileri 80. dakikada skora ortak oldu. Dia Saba'nın savunmanın arkasına attığı topa iyi hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt, ceza alanı içinden sol ayağıyla yerden vuruşunu yaparak maça 1-1'lik eşitliği getirdi. Galatasaray, 90+5'te bir kez daha üstünlüğü yakaladı. 73'te oyuna giren Barış Alper Yılmaz takımına kritik 3 puanı getiren golü kaydetti.

54. dakikada iptal edilen Sivasspor'un golü sonrası karşılıklı açıklamalar ve tartışmalar başladı.

TEKNİK DİREKTÖRLER NE DEDİ?

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından maçın hakemi Erkan Özdamar’a büyük tepki göstererek, “Ben bizim golün neden iptal edildiğini çözemiyorum. Rica ediyorum bunu biri bize açıklasın. Neden iptal olduğunu biz anlamadık” dedi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise, "Net olarak o pozisyonu göremedim. Kendi teknik ekibimden birileri bana ofsayt olduğunu söyledi” diye konuştu.