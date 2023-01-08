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Erden Timur'dan Fenerbahçe derbisi kararı

Erden Timur'dan Fenerbahçe derbisi kararı
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kafile ile birlikte Kadıköy'e hareket etti.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine gidip gitmeyeceği merak edilen isimlerden biri olan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kadıköy'e hareket etti.

Sarı-kırmızılı idareci, takım otobüsüyle birlikte Fenerbahçe deplasmanına hareket etti. Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe yönetiminden derbi öncesi 15+1 (başkan) kişilik kontenjana ek olarak toplam 30 kişilik bir yer istemişti. Sarı-kırmızılılar, bu talebine ezeli rakibinden olumlu geri dönüş alamamıştı.

BAŞKAN ALİ KOÇ TARAFTARLARLA STADA YÜRÜDÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise dev karşılaşma öncesi taraftarların arasından yürüyerek Ülker Stadyumu'na giriş yaptı.

Etiketler Galatasaray galatasaray erden timur
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