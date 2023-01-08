Erden Timur'dan Fenerbahçe derbisi kararı
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kafile ile birlikte Kadıköy'e hareket etti.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine gidip gitmeyeceği merak edilen isimlerden biri olan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kadıköy'e hareket etti.
Sarı-kırmızılı idareci, takım otobüsüyle birlikte Fenerbahçe deplasmanına hareket etti. Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe yönetiminden derbi öncesi 15+1 (başkan) kişilik kontenjana ek olarak toplam 30 kişilik bir yer istemişti. Sarı-kırmızılılar, bu talebine ezeli rakibinden olumlu geri dönüş alamamıştı.
BAŞKAN ALİ KOÇ TARAFTARLARLA STADA YÜRÜDÜ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise dev karşılaşma öncesi taraftarların arasından yürüyerek Ülker Stadyumu'na giriş yaptı.
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